Для покупки квартиры на Кубани нужно отдать зарплату за 10 лет
На покупку квартиры в Краснодарском крае требуется потратить зарплату за десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «Движение.ру».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным исследования, средневзвешенная стоимость квартиры в регионе составляет 7,8 млн руб. при медианной зарплате 54,4 тыс. руб. В соседней Ростовской области на приобретение жилья потребуется 10 лет и 11 месяцев доходов, а в Адыгее — почти 12 лет.
Самое недоступное жилье, по данным агентства, — в Республике Крым, где на покупку квартиры нужно отдать 19 лет и 2 месяца заработков при средней цене около 10 млн руб. Самые доступные новостройки — в Якутии, Югре, Магаданской и Мурманской областях, где жилье можно приобрести, накопив пять–шесть годовых зарплат.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодар занял шестое место среди российских городов с самой быстрой окупаемостью ипотеки за счет арендных платежей. Срок окупаемости в краевой столице составил 7,6 года.