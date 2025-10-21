Приезжий обманул краснодарку на 3,8 млн рублей, обещая отправить ее сына на СВО

В Краснодаре полиция задержала 41-летнего жителя соседней республики, который обманул местную женщину на 3,8 млн руб., пообещав отправить ее осужденного сына в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что деньги задержанный похитил у жительницы краевой столицы при помощи знакомого из Краснодара. Аферист предложил ей оказать содействие в отправлении в зону специальной военной операции ее сына, который отбывает наказание за особо тяжкое преступление. Приезжий пообещал изменить результаты медэкспертизы ВИЧ-инфицированного мужчины.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и попытался скрыться. На него составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Мужчине грозит арест на 12 суток.

Выяснилось, что ранее под аналогичным предлогом он взял у потерпевшей 2,3 млн руб. В действиях мужчины усматриваются признаки мошенничества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алина Зорина