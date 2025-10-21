Юриста из Краснодара оштрафовали за рекламу отеля в соцсети

Суд назначил штраф в 30 тыс. руб. юристу и блогеру Евгении Тутушкиной из Краснодара за размещение рекламного ролика в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает РБК со ссылкой на инфлюенсера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Евгении Тутушкиной, видео было опубликовано еще до вступления в силу закона о запрете рекламы на сайтах нежелательных организаций — до 1 сентября 2025 года. Это первый известный случай назначения штрафа за рекламу после введения ограничений.

Блогер рассказала, что сняла ролик по собственной инициативе, желая поддержать отель, который показался ей недооцененным.

«Мне стало, если честно, очень обидно за отель, потому что он в действительности хороший. Я им предложила записать рилс и рассказать об этом прекрасном месте»,— пояснила госпожа Тутушкина.

Евгения Тутушкина намерена обжаловать постановление. В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что комментарий по делу готовится.

Анна Гречко