Главные новости за 21 октября. Сочи

Следственный комитет расследует дело против адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, оказывавших услуги блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

В период новогодних и рождественских праздников Сочи ожидает порядка 280 тыс. размещенных туристов и около 200 тыс. однодневных гостей. В городе будет работать 600 объектов размещения вместимостью 85 тыс. койко-мест: 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, а также 460 малых отелей, гостевых домов и индивидуальных средств размещения.

Медики доставили из Сочи в Ставрополь пострадавшую в ДТП в Абхазии. В четверг, 9 октября, около 13:00 микроавтобус с пассажирами сорвался с дороги и упал в 50-метровую расщелину в Ткуарчалском районе у села Акармара.

В Черном море под угрозой исчезновения оказались холодноводные виды из-за изменения климата. В ближайшие 50 лет температура поверхности воды может повыситься еще на три градуса.

Банк «Дом.РФ» одобрил выделение финансирования на строительство нового гостиничного комплекса Mandarin Garden в Сочи. Объем инвестиций составит почти 35 млрд руб.

Прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконную приватизацию шести объектов санатория «Ставрополье» в Сочи, которые коммерческая фирма пыталась выкупить по заниженной цене через суд. Учитывая позицию надзорного органа, при новом рассмотрении дела суд отклонил требования краснодарской фирмы.

Государственные ветеринарные учреждения Сочи проводят бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства в трех районах города.