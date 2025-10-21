В Сочи построят гостиничный комплекс за почти 35 млрд рублей

Банк «Дом.РФ» одобрил выделение финансирования на строительство нового гостиничного комплекса Mandarin Garden в Сочи. Объем инвестиций составит почти 35 млрд руб., сообщили в кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый комплекс будет располагаться на побережье Черного моря и станет частью популярного развлекательного пространства Mandarin, включающего более 50 ресторанов, баров и клубов, а также пляжную зону. Проект предусматривает строительство пятизвездочного отеля площадью более 100 тыс. кв. м, в котором разместятся около 800 номеров, коммерческие помещения и парковочные зоны. В составе инфраструктуры предусмотрены три открытых и один закрытый подогреваемый бассейны, SPA-комплекс с фитнес-залом, рестораны, детский центр и коворкинг-зона с конференц-залом.

По словам директора подразделения «Туризм» Банка «Дом.РФ» Анны Маликовой, проект реализуется с использованием механизма эскроу-счетов, аналогичного применяемому в жилищном строительстве. Такая схема, отметила госпожа Маликова, позволяет девелоперам расширить круг потенциальных покупателей гостиничных номеров, а инвесторам — обеспечить защиту вложенных средств в период строительства.

«В целом на рассмотрении в нашем банке сейчас находится 22 проекта строительства гостиничных апартаментов на сумму 343 млрд руб»,— уточнила Анна Маликова.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году на курорте откроется крупный фуд-холл площадью около 3 тыс. кв. м. Объект разместится в парке «Ривьера» на улице Егорова, 1. Проект предусматривает строительство отдельного здания, которое будет работать как многофункциональное гастрономическое пространство.

Мария Удовик