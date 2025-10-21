В трех районах Сочи открыли пункты бесплатной вакцинации животных

Государственные ветеринарные учреждения Сочи проводят бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства в трех районах города. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Бешенство относится к смертельно опасным заболеваниям как для животных, так и для людей. Заразиться могут даже домашние питомцы. Лекарства от болезни не существует — единственный способ защиты заключается в профилактике. Ежегодная прививка обязательна для всех собак и кошек.

Владельцы могут привить питомцев в трех пунктах. В Адлерском районе прием ведется по адресу: улица Энергетиков, 1, телефон 240-21-02, с 8:00 до 16:00. В Центральном районе — на улице Пластунская, 78, телефон 268-36-42, с 8:00 до 20:00. В Лазаревском районе ветклиника расположена по адресу: улица Калараша, 155, телефон 270-80-05, работает с 8:00 до 16:00.

Мария Удовик