Юристов задержанного в Сочи блогера Митрошиной обвинили в хищении 41 млн рублей

Следственный комитет расследует дело против адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, оказывавших услуги блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Обе фигурантки отправлены под домашний арест, сообщает пресс-служба СКР в своем Telegram-канале.

В 2023 году Алиса Волхова защищала Александру Митрошину по делу об уклонении от уплаты налогов. После возмещения ущерба дело прекратили. Во время следствия защитница узнала о наличии у клиентки значительных сумм на банковских счетах.

По версии следкома, Алиса Волхова сообщила блогеру ложные сведения о необходимости передать деньги ей и Ольге Гольцевой для сохранности и недопущения списания налоговыми органами. Адвокат мотивировала требование проведением налоговой проверки в отношении блогера. Александра Митрошина перевела не менее 41 млн руб. на счета Алисы Волховой и Ольги Гольцевой, которые распорядились средствами по своему усмотрению.

Во время допроса обвиняемые признали вину в полном объеме. Максимальное наказание по статье составляет 10 лет лишения свободы.

По данным ТАСС и «РИА Новости», следствие считает, что фигурантки также обещали за 76 млн руб. вычеркнуть Александру Митрошину из несуществующего черного списка администрации президента.

В октябре налоговая инспекция подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве блогера. В марте 2025 года Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи после прибытия из Дубая по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Следствие установило, что она купила недвижимость в Москве за 127 млн руб., полученных преступным путем. Блогер признала вину и находится под домашним арестом.

В 2023 году блогера обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов. В мае того же года она заявила о погашении долга перед налоговиками в размере 127 млн руб.

Мария Удовик