В Сочи предотвратили продажу краевой недвижимости по заниженной цене

Прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконную приватизацию шести объектов санатория «Ставрополье» в Сочи, которые коммерческая фирма пыталась выкупить по заниженной цене через суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что коммерческая компания инициировала судебное разбирательство с целью незаконной приватизации объектов краевой собственности.

После вступления краевой прокуратуры в процесс судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения арбитражных инстанций. Эти решения обязывали региональные власти продать высоколиквидную недвижимость на черноморском побережье по заниженной стоимости. Учитывая позицию надзорного органа, при новом рассмотрении дела суд отклонил требования краснодарской фирмы.

Мария Удовик