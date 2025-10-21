Пострадавшую в ДТП в Абхазии туристку переправили в Ставрополь

Медики доставили из Сочи в Ставрополь пострадавшую в ДТП в Абхазии. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг, 9 октября, около 13:00 микроавтобус с пассажирами сорвался с дороги и упал в 50-метровую расщелину в Ткуарчалском районе у села Акармара. В результате аварии погибла жительница Ставропольского края, еще семь человек получили травмы. Спасатели МЧС Абхазии извлекли из ущелья троих пострадавших и тело погибшей, четверо выбрались самостоятельно. Четырех человек госпитализировали в Ткуарчалскую районную больницу, где им оказали первую помощь.

Медики приняли решение перевезти пострадавших в Сочи для дальнейшего лечения. После стабилизации состояния одной из пациенток бригада анестезиологов и реаниматологов под руководством заведующей отделением Дианы Канаматовой выехала в Сочи для транспортировки женщины в Ставрополь. В пути врачи поддерживали стабильное состояние пациентки с помощью специализированного оборудования и медикаментов.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов отметил: «Каждый выезд — это результат слаженной работы диспетчеров, врачей и водителей, готовых преодолевать сотни километров ради спасения жизни». Губернатор края Владимир Владимиров поблагодарил коллег из Абхазии и Краснодарского края за оперативное содействие и выразил соболезнования семье погибшей.

Мария Удовик