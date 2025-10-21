Сочи примет 480 тысяч гостей на новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников Сочи ожидает порядка 280 тыс. размещенных туристов и около 200 тыс. однодневных гостей. В городе будет работать 600 объектов размещения вместимостью 85 тыс. койко-мест: 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, а также 460 малых отелей, гостевых домов и индивидуальных средств размещения, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Андрей Куценко

Городская администрация уже готовится к зимнему сезону и праздникам. Вместе с культурными учреждениями, концертными и театральными площадками, горнолыжными курортами и туристическими объектами разрабатывается программа новогоднего досуга. Улицы и объекты инфраструктуры украсят декоративные и световые инсталляции, главным символом которых станет стилизованная пятиконечная звезда на фоне панорамы города.

Праздничная программа включает театрализованные шоу, рождественские ярмарки, резиденцию Деда Мороза, анимационные мероприятия, фотозоны и развлекательные активности для всей семьи. Праздничные слоганы Нового года 2025/2026 — «МореСолнцаГорыСнега» и «Подари себе сказку». Главная цель — создать комфортный и безопасный отдых для гостей города, обеспечивая атмосферу праздника на всей территории курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала 2025 года курорт посетили более 6,8 млн туристов, из которых 4,6 млн приехали в курортный сезон с мая по сентябрь. На курорте «Роза Хутор» в октябре продолжают работать все канатные дороги и маршруты, но в ноябре часть подъемников закроется на техническое обслуживание, однако «Стрела» будет работать как горный парк.

Мария Удовик