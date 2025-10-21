Холодноводные виды Черного моря оказались под угрозой из-за потепления

В Черном море под угрозой исчезновения оказались холодноводные виды из-за изменения климата. Об этом пишет РИА «Новости Крым» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктора Мельникова.

Ученый рассказал, что на северо-западном шельфе моря на площади 40 тыс. кв. км на глубине 25-50 м располагались заросли красной водоросли филлофоры. Туда приходили на нерест промысловые рыбы. Над этой зоной находилось пространство из мидий, действовавшее как биологический фильтр и очищавшее речную воду.

В середине прошлого века началась бесконтрольная добыча филлофоры и увеличился промысел рыбы. Запустился необратимый процесс изменения экосистемы. В море стала поступать неочищенная речная вода с химикатами с полей. Существенно снизилась толщина кислородного слоя.

Сейчас на состояние моря влияет глобальное потепление. Недавно полностью исчезла прослойка холодной воды, где обитают холодноводные виды, формирующие основу всей экосистемы Черного моря.

«В частности, черноморский калянус — мелкие рачки, которыми питается рыба, и черноморский шпрот. Это базовые два вида. Они не исчезли никуда, но сейчас попали в условия экстремально высоких температур, и это, естественно, им не на пользу»,— отметил господин Мельников.

По словам эксперта, в будущем в Черном море может исчезнуть целый комплекс холодноводных видов живых существ, которые попали туда 7-8 тыс. лет назад. В ближайшие 50 лет температура поверхности воды может повыситься еще на три градуса. Условия для обитания станут подходящими для теплолюбивых видов, что приведет к кардинальному изменению экосистемы моря.

Мария Удовик