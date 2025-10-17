Главные новости за 17 октября. Сочи

Власти Сочи готовят механизм инфраструктурного сбора с инвесторов, возводящих коммерческие объекты на курорте. Инициатива призвана компенсировать повышенную нагрузку на городские системы из-за активной застройки санаторно-курортных комплексов, жилых домов и других сооружений.

«Автодор» начал подготовку к строительству пятого этапа обхода Адлера — разворотной петли в районе санатория Кудепста. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию этой части проекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о преждевременности запуска регулярного грузопассажирского паромного сообщения между Сочи и Турцией. Такое заявление глава региона сделал после тестового прибытия в сочинский порт международного парома Seabridge.

Власти Сочи сообщили об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотников. Мэр Андрей Прошунин заявил, что опасности для жителей и туристов нет.

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и отправку воздушных судов. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Госавтоинспекция Сириуса за неделю выявила 199 нарушений правил дорожного движения. Камеры видеофиксации зарегистрировали еще 6,4 тыс. нарушений.

В аэропорту Сочи зафиксированы задержки восьми рейсов более чем на два часа. Один самолет (рейс WZ4312), ранее направленный на запасной аэродром, прибыл в Сочи, был обслужен и вылетел в пункт назначения.