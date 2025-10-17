В Сочи введут инфраструктурный сбор для застройщиков коммерческих объектов

Власти Сочи готовят механизм инфраструктурного сбора с инвесторов, возводящих коммерческие объекты на курорте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта в своем Telegram-канале.

Инициатива призвана компенсировать повышенную нагрузку на городские системы из-за активной застройки санаторно-курортных комплексов, жилых домов и других сооружений.

«Чтобы рост числа жителей и туристов не привел к ухудшению качества жизни, необходимо своевременно развивать коммунальные и социальные объекты. Для этого видим необходимость в разработке механизма так называемого инфраструктурного сбора»,— заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Собранные средства направят на строительство и модернизацию дорог, инженерных сетей, социальных объектов и зон отдыха.

Участие девелоперов в финансировании инфраструктуры будет добровольным, но регламентированным. Размер платежа определят индивидуально для каждого проекта с учетом площади застройки, расположения, типа объекта, рельефа местности, доступности существующих коммуникаций и экологических рисков.

Проект документа проходит согласование, включая антикоррупционную экспертизу.

Мария Удовик