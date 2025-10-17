На обходе Адлера появится вторая разворотная петля

«Автодор» начал подготовку к строительству пятого этапа обхода Адлера — разворотной петли в районе санатория Кудепста. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию этой части проекта, сообщает пресс-служба ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Петля длиной 368 м пройдет эстакадой над трассой А-147. Конструкцию будут удерживать семь опор, для подходов построят подпорные стены.

Объект обеспечит левый поворот для водителей, выезжающих из тоннеля обхода со стороны Красной Поляны в направлении Сириуса по трассе А-147. Также петлей смогут воспользоваться те, кому нужно попасть на обход или развернуться при движении из микрорайона Кудепста и прилегающих территорий.

После ввода петли водителям не придется ехать до существующего разворота в Хосте, создавая дополнительную нагрузку на городские дороги. Сейчас разворот в Хосте проходит через городскую застройку и в часы пик увеличивает время в пути до получаса.

Разворотные петли станут крайними восточной и западной точками обхода Адлера. Со стороны восточного портала уже забетонирован первый пролет, ведется подготовка к следующему. Монолитные работы на петле над трассой А-149 и рекой Мзымта планируют завершить до конца 2025 года.

Мария Удовик