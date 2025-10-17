В аэропорту Сочи задержаны восемь рейсов

В аэропорту Сочи на утро 16 октября зафиксированы задержки восьми рейсов более чем на два часа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным на 11:30 по московскому времени, один самолет (рейс WZ4312), ранее направленный на запасной аэродром, прибыл в Сочи, был обслужен и вылетел в пункт назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В течение сегодняшнего дня авиакомпании планируют стабилизировать расписание вылетов. В аэропорту отмечают, что обстановка остается спокойной, а все операции — от регистрации пассажиров до посадки — выполняются в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний перед выездом в аэропорт, а также следить за обновлениями на электронных табло, через аудиообъявления, на официальном сайте аэропорта Сочи и в телеграм-боте @AerodinamikaBot.

Об угрозе ракетной атаки, которая на время приостановила работу аэропорта курорта, стало известно в 4:55. В Сочи сработала система ПВО, и военные успешно отразили атаку. Мэр Андрей Прошунин напомнил о правилах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. Он призвал не подходить к обломкам сбитых беспилотников, не трогать их и не использовать мобильные телефоны рядом. Если вы нашли обломки, нужно отойти подальше и позвонить по номеру 112.

В 7:30 власти Сочи сообщили, что угроза ракетной атаки и беспилотников отменена. Мэр заявил, что для жителей и туристов опасности нет.

Мария Удовик