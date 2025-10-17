В Сочи отразили ракетную атаку

Власти Сочи сообщили об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотников. Мэр Андрей Прошунин заявил, что опасности для жителей и туристов нет.

В 4:55 в Сочи сработала система ПВО. Военные отразили ракетную атаку..

Андрей Прошунин напомнил о мерах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. Он призвал не приближаться к обломкам сбитых беспилотников, не снимать их и не использовать мобильные телефоны рядом. В случае нахождения обломков нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Лия Пацан