Губернатор Кубани назвал запуск парома между Сочи и Трабзоном преждевременным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о преждевременности запуска регулярного грузопассажирского паромного сообщения между Сочи и Турцией. Такое заявление глава региона сделал после тестового прибытия в сочинский порт международного парома Seabridge.

Пресс-служба краевой администрации сообщила, что, несмотря на заинтересованность в развитии морских перевозок и повышении туристической привлекательности, нынешние условия делают организацию маршрута небезопасной.

Главная проблема заключается в том, что порт Сочи не может обеспечить тщательный досмотр до 200 автомобилей, которые способен перевозить паром Seabridge.

Краевые власти готовят официальное обращение в Министерство транспорта России, в котором изложат невозможность организации работы данного маршрута.

Ранее планировалось, что паромы между Сочи и Трабзоном начнут ходить с 15 по 20 июля этого года, но из-за неподготовленности порта в Сочи сроки перенесли. Изначально запуск проекта планировали на декабрь 2024 года, но он уже несколько раз откладывался. Весной 2025 года Южное таможенное управление заявило о готовности к контролю, но запуск снова не состоялся.

Задержки объяснялись плохими погодными условиями в Черном море, совпадением с праздником Рамадан в Турции и техническими проблемами сочинского порта.

Для маршрута будет использоваться паром Seabridge, который может перевозить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути составит около 12 часов, и рейсы планируют выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией проходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год на этом маршруте работали до пяти пассажирских судов.

