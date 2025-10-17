Аэропорт Сочи возобновил работу после ракетной атаки

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и отправку воздушных судов. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Один рейс ушел на запасной аэродром. После готовности экипажа и борта самолет вылетит в Сочи.

В течение дня прилетающие рейсы будут обслуживаться по факту прибытия, вылетающие — по факту очередности и готовности воздушных судов. Аэропорт просит пассажиров следить за информацией о статусе рейсов от авиакомпаний и за объявлениями в терминале.

Об угрозе ракетной опасности стало известно в 4:55. В городе-курорте сработала система ПВО. Военные отражали ракетную атаку.

Андрей Прошунин напомнил о мерах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. «Не приближайтесь к обломкам сбитых беспилотников, не снимайте их и не используйте мобильные телефоны рядом»,— призвал мэр. В случае обнаружения обломков нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

В 7:30 власти Сочи сообщили об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотников. Мэр Андрей Прошунин заявил, что опасности для жителей и туристов нет.

Мария Удовик