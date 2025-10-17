В Сириусе за неделю выявили почти 200 нарушений ПДД

Госавтоинспекция Сириуса за неделю выявила 199 нарушений правил дорожного движения. Камеры видеофиксации зарегистрировали еще 6,4 тыс. нарушений, сообщает пресс-служба ведомства федеральной территории в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего постановлений — 61 — вынесли за остановку под запрещающим знаком. Еще 30 водителей получили штрафы за стоянку, создавшую помехи другим машинам. Семь человек припарковались на пешеходном переходе, пятеро — на остановке, трое — на местах для инвалидов.

Инспекторы эвакуировали 88 автомобилей, владельцы которых не находились рядом.

Восемь водителей выехали на встречную полосу в запрещенных местах. Столько же нарушили требования разметки и знаков. Трое сели за руль без права управления.

Одиннадцать человек управляли машинами без полиса ОСАГО, один из них — повторно. Шестеро ездили на неисправных автомобилях. Семь водителей использовали незарегистрированные транспортные средства.

Тринадцать человек нарушили правила перевозки детей. Шестеро получили штрафы за тонировку.

Четыре водителя управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения. Трое отказались от медицинского освидетельствования.

За неделю произошла 31 авария. В результате один участник получил травмы.

Мария Удовик