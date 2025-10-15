Главные новости за 15 октября. Сочи

В Сочи отопительный сезон 2025 года стартует 15 ноября, однако при понижении среднесуточной температуры воздуха ниже +9°С в течение недели тепло начнут подавать раньше. В прошлом году отопительный сезон в городе начался 1 ноября по решению главы Сочи Андрея Прошунина, которое было принято после обращений жителей и с учетом прогноза синоптиков.

За год число круглосуточных продуктовых магазинов в Сочи и Сириусе выросло на 7%. В сентябре 2025 года в Сочи работало 300 круглосуточных торговых точек, а в Сириусе — 25.

Инвестор получил разрешение на строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Вера» стоимостью 16 млрд руб. ООО «Специализированный застройщик Лечебно-оздоровительный комплекс Вера» начало подготовку проекта в 2024 году.

В бархатный сезон 2025 года Сочи ожидает на 33% больше иностранных туристов, чем годом ранее. За девять месяцев этого года спрос зарубежных гостей на поездки в Краснодарский край увеличился на 21%.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, подозреваемого в вербовке россиян для участия в террористической организации. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Задолженность абонентов перед водоканалом достигла 551 млн руб. Долги юридических лиц составили 264 млн руб., физических — 287 млн руб.

Сочи до конца 2025 года получит 75 новых автобусов среднего класса по программе Минпромторга с участием коммерческих перевозчиков. До 2030 года Сочи необходимо обновить 442 автобуса.