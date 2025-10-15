Отопительный сезон в Сочи начнется 15 ноября

В Сочи отопительный сезон 2025 года стартует 15 ноября, однако при понижении среднесуточной температуры воздуха ниже +9 градусов в течение недели тепло начнут подавать раньше. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

В прошлом году отопительный сезон в городе начался 1 ноября по решению главы Сочи Андрея Прошунина, которое было принято после обращений жителей и с учетом прогноза синоптиков.

С началом отопительного периода в администрации традиционно начинает работу горячая линия для контроля подачи тепла — по телефону 8 (918) 105-37-24 жители могут обратиться в департамент городского хозяйства в будние дни в рабочие часы. Также круглосуточно работают диспетчерские службы МУП «Сочитеплоэнерго»: по Центральному и Хостинскому районам — 8 (862) 264-30-33, по Адлерскому — 8 (862) 246-66-29, по Лазаревскому — 8 (862) 270-33-39.

В Краснодаре отопительный сезон стартует 15 октября по заявочному принципу. Согласно постановлению главы города Евгения Наумова, в первую очередь тепло подается в социальные учреждения, а подключение многоквартирных домов осуществляется по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. Основной этап отопительного сезона начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опустится ниже +8 градусов. К началу отопительного периода в краевом центре завершены работы по промывке и опрессовке систем, а также модернизация коммуникаций в жилом и социальном фонде.

«Ъ-Сочи» писал, что котельная на улице Санаторной в Сочи, работающая почти 50 лет и обеспечивающая теплом детский сад и более 20 домов Центрального района, увеличит мощность на 40% после завершения многолетнего технического перевооружения. Модернизация уже почти завершена, и к предстоящему зимнему сезону новое оборудование гарантирует бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.

Мария Удовик