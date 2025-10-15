Сочи получит 75 новых автобусов до конца 2025 года

Сочи до конца 2025 года получит 75 новых автобусов среднего класса по программе Минпромторга с участием коммерческих перевозчиков, сообщили на совещании у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом пишет глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

За последние три года курорт получил 172 автобуса на метане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и краевых госпрограмм.

Сочи переходит на экологичные виды транспорта. По городу курсируют девять электробусов. Построены две газозаправочные станции, в 2026 году совместно с «Газпромом» планируют завершить монтаж модульной газовой заправки в автобусном парке. 30% городского автопарка уже переведено на экологическое топливо.

До 2030 года Сочи необходимо обновить 442 автобуса. По поручению президента Владимира Путина это будут делать на условиях софинансирования, в том числе с коммерческими автопредприятиями.

«Основная задача — обеспечить качество и комфорт пассажирских перевозок для жителей и гостей Сочи»,— отметили в администрации курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что с 1 октября 2025 года на курорте повысили стоимость проезда в общественном транспорте. На городских маршрутах она составит 48 руб., на пригородных — 4,47 руб. за пассажиро-километр.

Мария Удовик