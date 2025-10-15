В аэропорту Сочи задержали вербовщика террористов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, подозреваемого в вербовке россиян для участия в террористической организации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 205.1 и 205.5 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

По версии следствия, злоумышленник действовал по заданию иностранного куратора. Фигурант дела искал потенциальных кандидатов в интернете и склонял их к противоправной деятельности. Подозреваемому удалось завербовать троих человек. Вместе с ними житель Туапсе планировал выехать из России и через третьи страны добраться до Украины для присоединения к террористической группировке.

Мария Удовик