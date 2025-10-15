В Сочи начнут строить лечебный комплекс «Вера» за 16 млрд рублей

Инвестор получил разрешение на строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Вера» стоимостью 16 млрд руб. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание нового круглогодичного курортного комплекса с сопутствующей инфраструктурой»,— говорится в ответе ведомства.

ООО «Специализированный застройщик Лечебно-оздоровительный комплекс Вера» начало подготовку проекта в 2024 году. Окончание работ в микрорайоне Уч-Дере Лазаревского района Сочи запланировано на 2028 год.

Компания зарегистрирована в 2021 году и занимается возведением жилых и нежилых объектов. Учредителями выступают Елизавета Жукова (66,6% в уставном капитале) и Владимир Савельев (33,3% в уставном капитале). Госпожа Жукова также владеет долей в сочинской гостиничной компании ООО «Самолет». В 2024 году выручка застройщика достигла 74 млн руб., чистый убыток составил 9,7 млн руб.

В состав комплекса войдет пятизвездочный отель «Вера» на 888 номеров под управлением Azimut Group. Также планируется открытие медицинского центра площадью 3 тыс. кв. м и многофункционального спортивного центра.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Вишневой началось строительство социального дома на 100 квартир для переселения жителей из ветхого жилья. Мэр курорта сообщил, что город строит новые многоквартирные дома вместо покупки готового жилья, обеспечивая современными квартирами семьи, имеющие право на расселение.

Мария Удовик