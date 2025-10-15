За год число зарубежных гостей в бархатный сезон в Сочи вырастет на 33%

В бархатный сезон 2025 года Сочи ожидает на 33% больше иностранных туристов, чем годом ранее. Об этом сообщил член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец на II Международном форуме AirtravelSochi-2025. По его словам, Краснодарский край вошел в тройку самых популярных регионов России у иностранцев, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

За девять месяцев этого года спрос зарубежных гостей на поездки в Краснодарский край увеличился на 21%. Наиболее активно край посещают граждане Узбекистана (27% от общего числа интуристов), Беларуси (16%) и Армении (15%). Также доля Турции составила 11%, Казахстана — 7%.

Игорь Сивец отметил, что слабая информированность о регионах остается главным препятствием для развития въездного туризма. По его словам, иностранцы хорошо знают Москву и Санкт-Петербург, однако большинство других территорий для них остаются «белым пятном». «Важно продвигать региональные направления и формировать готовые маршруты, например объединять Санкт-Петербург и Мурманск»,— подчеркнул представитель «Туту».

Он добавил, что туристы из азиатских стран чаще выбирают активные виды отдыха — от экотуризма и болотинга до лечебно-оздоровительных программ и промышленных экскурсий. При этом развитию въездного потока мешают сложности с оплатой, покупкой SIM-карт и визовыми вопросами.

Решением, по мнению эксперта, может стать оформление карт платежной системы «Мир» прямо в аэропортах и дальнейшее упрощение визовых процедур. В частности, в августе срок действия электронной визы был увеличен до 120 дней, а разрешенное пребывание — до 30 суток. Это уже дало эффект: в бархатный сезон поток туристов из Китая вырос на 33% по сравнению с прошлым годом.

По данным «Туту», туристы из Великобритании тратят на поездку в Сочи в среднем 107,4 тыс. руб., из Бельгии — 81,9 тыс., из Китая — 70,5 тыс. руб. «Иностранцы готовы путешествовать по России и расходовать больше, но им нужен предсказуемый сервис и понятные правила. Если устранить барьеры, туристов станет еще больше»,— резюмировал Игорь Сивец.

Мария Удовик