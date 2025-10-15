За год число круглосуточных магазинов в Сочи и Сириусе увеличилось на 7%

За год число круглосуточных продуктовых магазинов в Сочи и Сириусе выросло на 7%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «2ГИС».

В сентябре 2025 года в Сочи работало 300 круглосуточных торговых точек, а в Сириусе — 25, что составляет соответственно 11 и 13% от общего числа продуктовых магазинов в этих населенных пунктах.

Согласно аналитике «2ГИС», за последние 12 месяцев прирост круглосуточных продуктовых магазинов составил 3% в Сочи, 4% — в Сириусе и 3% — в Краснодаре, где в сентябре 2025 года насчитывалось 712 круглосуточных точек (14% от общего количества продуктовых магазинов).

Рост наблюдается и в сегменте продуктовых магазинов в целом. Их количество увеличилось на 6% в Краснодаре (до 5,2 тыс. точек), на 2% — в Сириусе (до 195) и на 2,7% — в Сочи (до 2,8 тыс.).

Также на курорте работает 525 аптек, что на 32% больше, чем пять лет назад. За последний год их количество почти не изменилось — увеличилось всего на 1%.

Аптеки равномерно распределены по городу. Больше всего заведений для продажи лекарственных препаратов находится в Центральном районе — 34%, в Лазаревском — 27%, а в Адлерском — почти 24%. В Хостинском районе работает 15% аптек. Из них 30 аптек работают круглосуточно.

Также в Сочи есть 146 диагностических центров, что на 24% больше, чем год назад, и на 47% больше за последние пять лет. Пункты для сдачи анализов тоже увеличились: за год на 13%, а по сравнению с 2020 годом — на 80%.

Стоматологических клиник в Сочи 233, и их число осталось прежним по сравнению с прошлым годом, но за пять лет увеличилось на 22%. Многопрофильных медицинских центров в городе 52, их количество не изменилось за последний год, но за пять лет выросло на 11%.

Больше всего частных стоматологических клиник находится в Центральном районе — более 52%. В Адлерском районе их около 22%, а в Хостинском и Лазаревском — 15 и 11% соответственно.

Мария Удовик