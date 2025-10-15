Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водоканал не получил от абонентов более полумиллиарда рублей

Задолженность абонентов перед водоканалом достигла 551 млн руб. Долги юридических лиц составили 264 млн руб., физических — 287 млн руб., сообщает пресс-служба организации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Оплата услуг водоснабжения и водоотведения служит главным источником финансирования производственной программы предприятия. За счет этих средств проводится ремонт систем, включая планово-предупредительный.

Накопление задолженности ведет к срыву производственной программы, что отражается на стабильности и бесперебойной работе систем водоснабжения и водоотведения.

Водоканал призвал абонентов оперативно погасить долги. «Ответственный подход к оплате услуг — залог комфортной жизни», — отметили в организации.

«Ъ-Сочи» писал, что водоканал курорта начал внутреннее расследование в ответ на жалобы местных жителей о вымогательстве денег и порче счетчиков. Директор предприятия Денис Котиков встретился с инспекторами, подчеркнув недопустимость коррупции и объявив о планах провести всестороннюю проверку всех подразделений службы.

Мария Удовик

