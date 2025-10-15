Водоканал не получил от абонентов более полумиллиарда рублей
Задолженность абонентов перед водоканалом достигла 551 млн руб. Долги юридических лиц составили 264 млн руб., физических — 287 млн руб., сообщает пресс-служба организации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Оплата услуг водоснабжения и водоотведения служит главным источником финансирования производственной программы предприятия. За счет этих средств проводится ремонт систем, включая планово-предупредительный.
Накопление задолженности ведет к срыву производственной программы, что отражается на стабильности и бесперебойной работе систем водоснабжения и водоотведения.
Водоканал призвал абонентов оперативно погасить долги. «Ответственный подход к оплате услуг — залог комфортной жизни», — отметили в организации.
«Ъ-Сочи» писал, что водоканал курорта начал внутреннее расследование в ответ на жалобы местных жителей о вымогательстве денег и порче счетчиков. Директор предприятия Денис Котиков встретился с инспекторами, подчеркнув недопустимость коррупции и объявив о планах провести всестороннюю проверку всех подразделений службы.