Главные новости за 14 октября. Сочи

Глава Сочи провел личный прием граждан из Хостинского района. Татьяна Савочкина и Жанна Тропина обратились с просьбой помочь в подключении их многоквартирного дома к центральным сетям водоснабжения и канализации. Здание находится в садоводческом товариществе «Сутугинское» и до сих пор не имеет доступа к коммунальной инфраструктуре.

Спасатели организовали воздушную веревочную переправу для жителей села Молдавановка Туапсинского округа после того, как ночные ливни 13–14 октября размыли временную переправу через реку Шапсухо. В здание вода не попала.

Во вторник, 14 октября, в 14:01 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Голубые Дали в Адлерском районе. Спустя минуту к месту происшествия направили подразделения МЧС.

59-летнему жителю Лазаревского района Сочи предъявлено обвинение в убийстве знакомого, которого он предположительно зарезал 4 октября на берегу реки из-за оскорблений. По делу продолжается сбор доказательств и проводятся экспертизы.

Пассажиропоток аэропорта Сочи в 2025 году составит около 12,7–12,8 млн человек, что на 7,3% меньше показателя 2024 года.

МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое в Сочи и федеральной территории Сириус 14 октября 2025 года.

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: Игорь Соловьев покинул пост директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами. Господин Соловьев оставил должность по собственному желанию.