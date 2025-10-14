Аэропорт Сочи потеряет 7% пассажиров из-за открытия авиагавани Краснодара

Пассажиропоток аэропорта Сочи в 2025 году составит около 12,7–12,8 млн человек, что на 7,3% меньше показателя 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заместителя генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александра Никонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Одной из причин снижения господин Никонов назвал открытие аэропорта Краснодара. Авиагавань кубанской столицы до конца 2025 года обслужит 500–700 тыс. пассажиров.

«Пока есть ограничения по пунктам пропуска, такое перераспределение снимет нагрузку с аэропорта Сочи, откуда сейчас, например, выполняется до семи международных рейсов в день только в Анталью и Стамбул»,— объяснил заместитель гендиректора «Аэродинамики».

Александр Никонов отметил, что международные пассажиры будут распределяться между Сочи и Краснодаром в пропорции 50 на 50.

«Ъ-Сочи» писал, что за девять лет пассажиропоток аэропорта Сочи увеличился в три раза, достигнув 12 млн на внутренних и 1,7 млн на международных рейсах в 2024 году. Заместитель генерального директора компании «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что аэропорт занимает пятое место в России по объему пассажиропотока и активно развивает международные направления, включая рост перевозок из стран Ближнего Востока.

Мария Удовик