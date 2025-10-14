В селе Туапсинского района развернули канатную переправу после размыва дороги
Спасатели организовали воздушную веревочную переправу для жителей села Молдавановка Туапсинского округа после того, как ночные ливни 13–14 октября размыли временную переправу через реку Шапсухо. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.
Фото: оперштаб Краснодарский край
Обильные осадки подмыли временную конструкцию, которую установили после разрушения моста во время августовских ливней 2025 года. Сейчас переправу для пешеходов и автомобилистов восстанавливают — подсыпают грунт. Пострадал и деревянный мост через реку.
Сотрудники Туапсинского отряда Кубань-СПАС развернули канатную переправу для жителей села.
Из-за ливней в Туапсинском районе также затопило двор школы №19 в поселке Ольгинка. В здание вода не попала. Занятия 14 октября отменили.
Уровень воды в реках муниципалитета критических отметок не достиг.
В ночь на 12 октября обильные осадки разрушили временную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка Туапсинского округа. Движение по мосту планировали восстановить до конца дня. По информации администрации, уровень воды в реках повысился, но не вышел из берегов. Из-за непогоды затопило несколько домов в низинах поселка Новомихайловский. Коммунальные службы откачивали воду и ликвидировали последствия ливней.
Переправы через реки в муниципалитете уже пострадали во время наводнения 3 августа. Поток воды разрушил мост на улице Центральной в Молдавановке и повредил еще три сооружения — два автомобильных и один пешеходный.