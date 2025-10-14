МЧС предупредило о смерчах над морем в Сочи

МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое в Сочи и федеральной территории Сириус 14 октября 2025 года. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю дало рекомендации для граждан. Если смерч застал на улице, не следует подходить к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, автомобилям и баннерам. Необходимо найти ров, яму или углубление в земле и лечь, закрыв голову руками или одеждой.

Запрещено находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами. Укрыться можно в метро или подземном пешеходном переходе. При необходимости следует прятаться в любом крепком здании — супермаркете, почте или кафе. Не стоит забираться в неукрепленные строения вроде продуктовых палаток и будок.

Если смерч настиг в машине, лучше оставить автомобиль возле стены по ходу ветра, чтобы предотвратить переворачивание, и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.

После смерча нельзя трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. Включать электричество можно только после проверки исправности электропроводки специалистами-электриками. На улице следует обходить стороной деревья — они могли треснуть и в результате могут упасть, а также раскачивающиеся вывески и баннеры. Запрещено заходить в поврежденные здания, даже если это ваш дом. Необходимо дождаться сотрудников МЧС и только после их разрешения можно будет зайти.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112 (с мобильного), 01 (с городского), 101 (с мобильного) или по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 250-60-34.

Мария Удовик