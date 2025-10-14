В Адлерском районе Сочи ликвидировали возгорание в жилой квартире

Во вторник, 14 октября, в 14:01 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Голубые Дали в Адлерском районе. Спустя минуту к месту происшествия направили подразделения МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Первые расчеты прибыли на место в 14:10 и обнаружили горение в квартире на площади 15 «квадратов». В 14:18 пожар локализовали, а в 14:21 ликвидировали открытое горение. В 14:26 полная ликвидация пожара.

К тушению привлекли девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что в субботу, 3 октября, в Сочи в Адлерском районе на улице Ленина произошел пожар в частном доме, о котором сообщили диспетчеру в 12:31. Пожарные локализовали возгорание к 13:00 и полностью ликвидировали последствия к 13:12, задействовав 22 сотрудника и шесть единиц техники.

Мария Удовик