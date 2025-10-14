Жителю Сочи предъявили обвинения в убийстве знакомого из-за оскорблений

59-летнему жителю Лазаревского района Сочи предъявлено обвинение в убийстве знакомого, которого он предположительно зарезал 4 октября на берегу реки из-за оскорблений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 4 октября подозреваемый в состоянии опьянения находился с пострадавшим на берегу реки в селе Солоники. Между ними произошла ссора из-за оскорблений. Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил оппонента ножом в шею и туловище, затем скрылся. Пострадавший погиб на месте.

Утром следующего дня местная жительница обнаружила тело и сообщила в полицию. Следователь задержал подозреваемого.

Суд арестовал обвиняемого по ходатайству следствия. По делу продолжается сбор доказательств и проводятся экспертизы.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 58-летнего сочинца, подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Гатчине в январе 2002 года. Спустя 23 года дело получило развитие благодаря новым показаниям.

