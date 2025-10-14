Жители Хостинского района Сочи пожаловались мэру на отсутствие водоснабжения

Глава Сочи провел личный прием граждан из Хостинского района. Татьяна Савочкина и Жанна Тропина обратились с просьбой помочь в подключении их многоквартирного дома к центральным сетям водоснабжения и канализации. Здание находится в садоводческом товариществе «Сутугинское» и до сих пор не имеет доступа к коммунальной инфраструктуре, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи поручил департаменту городского хозяйства и Водоканалу выехать на место для оценки технической и правовой возможности присоединения.

Также в микрорайоне Голубые Дали возводят магистральный водовод диаметром 800 мм. Проект направлен на улучшение водоснабжения Адлерского района и реализуется в рамках государственной программы.

Строительство включает пять этапов, два из которых активны. Первый участок длиной 5,4 км готов на 30%, второй — более 1,5 км — также в работе. Используются современные технологии, минимизирующие вмешательство в городскую среду. На площадке работают более 20 специалистов и 19 единиц техники, завершение работ планируется до конца ноября.

Глава города подчеркнул стратегическое значение проекта для создания устойчивой системы водоснабжения и повышения качества воды для жителей. Работы проводятся в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». Новый водовод соединит резервуары «Чайфабрика» с границей Адлерского и Хостинского районов, обеспечивая стабильное водоснабжение более чем для 50 тыс. жителей Сочи.

Мария Удовик