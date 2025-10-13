Главные новости за 13 октября. Новороссийск

В Новороссийске до 1 ноября восстановят дом 55 на ул. Шевченко, поврежденный в результате падения обломков БПЛА.

С начала 2025 года в реестр защитных заглубленных сооружений Новороссийска было включено 35 новых объектов.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение — 14 октября в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений.

Власти Новороссийска продолжают восстановительные работы после недавних происшествий и выплату компенсаций пострадавшим жителям. Как сообщил глава города Андрей Кравченко на планерном совещании, материальную помощь уже получили 131 человек.

В районе хутора Тарусино под Анапой произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли трое местных жителей