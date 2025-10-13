В Анапе трое подростков погибли в ДТП с самосвалом
В районе хутора Тарусино под Анапой произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в полиции Кубани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, около 13:50 водитель Nissan Almera не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с самосвалом MAN.
В результате аварии погибли трое местных жителей — 18-летний водитель и два пассажира 18 и 15 лет. Все находившиеся в легковом автомобиле скончались на месте.
По словам заместителя начальника отдела Госавтоинспекции Омвд России Анапе, подполковника полиции Андрея Завгороднего, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.