Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе трое подростков погибли в ДТП с самосвалом

В районе хутора Тарусино под Анапой произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в полиции Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 13:50 водитель Nissan Almera не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с самосвалом MAN.

В результате аварии погибли трое местных жителей — 18-летний водитель и два пассажира 18 и 15 лет. Все находившиеся в легковом автомобиле скончались на месте.

По словам заместителя начальника отдела Госавтоинспекции Омвд России Анапе, подполковника полиции Андрея Завгороднего, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Екатерина Голубева

Новости компаний Все