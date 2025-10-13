В Новороссийске до 1 ноября восстановят дом, пострадавший от БПЛА

В Новороссийске ведутся восстановительные работы в доме 55 на ул. Шевченко, поврежденном в результате падения обломков БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города-героя Новороссийск Рафаэль Бегляров.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

С жителями встретились директор управляющей компании и представитель подрядной организации. В настоящее время рабочие демонтируют поврежденную кровлю. Завершить ее восстановление планируется до наступления зимы, а основной объем ремонтных работ — до 1 ноября.

Господин Бегляров также отметил, что ситуация находится под контролем администрации. Мэрия следит за выполнением работ в установленные сроки.

Ранее, 24 сентября, Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА. Повреждения получили семь зданий, включая гостиницу в центре города. Погибли два человека, еще 12 пострадали.

Екатерина Голубева