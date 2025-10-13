Выплаты после атак БПЛА в Новороссийске получил 131 человек

Власти Новороссийска продолжают восстановительные работы после недавних происшествий и выплату компенсаций пострадавшим жителям. Как сообщил глава города Андрей Кравченко на планерном совещании, материальную помощь уже получили 131 человек.

«В доме по улице Энгельса, 95 завершен ремонт фасада. По улице Шевченко,55 выполнена замена 11 стеклопакетов, демонтированы четыре балконных блока. Демонтаж поврежденной кровли выполнен в полном объеме, выполняется восстановление стропильных систем», — заявил господин Кравченко.

Глава города отметил, что непогода осложняет процесс — во время дождей некоторые квартиры были подтоплены. С подрядчиком достигнута договоренность о помощи жителям в устранении последствий.

Также завершаются работы по обновлению 250 кв. м тротуарной плитки на Форумной площади. После исполнения текущего контракта планируется замена еще 250 кв. м покрытия, в том числе на участках набережной имени Адмирала Серебрякова.

Коммунальные службы города проводят очистку систем ливнеотведения и барражных сооружений, устраняя выявленные нарушения. Центр благоустройства готовится к зимнему сезону: с 15 октября начнется переоборудование техники, а с 15 ноября — переход на круглосуточное дежурство. Для уборки улиц зимой планируется задействовать 18 единиц техники и 19 маршрутов посыпки пескосоляной смесью.

Екатерина Голубева