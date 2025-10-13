В Новороссийске с начала года оборудовано 35 новых заглубленных укрытий

С начала 2025 года в реестр защитных заглубленных сооружений Новороссийска было включено 35 новых объектов. Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на администрации города.

Общее количество укрытий, предназначенных для защиты населения, достигло 755. Работы по созданию и обновлению таких помещений ведутся силами управления по делам ГО и ЧС мэрии, а также при участии управляющих компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Актуальный перечень объектов опубликован на официальном сайте администрации города.

Власти активизировали работу по развитию инфраструктуры гражданской обороны на фоне участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. В частности, в сентябре мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил о 121 заявлении от граждан, чье жилье было повреждено в результате очередного удара БПЛА.

Екатерина Голубева