На Кубани действует штормовое предупреждение в прибрежных районах
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение — 14 октября в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
На малых реках юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы), юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Новороссийск, Туапсинский округ) прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами, усиление ветра до 20 м/с, а также подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше.
Кроме того, на акватории моря от Анапы до Магри сохраняется вероятность образования смерчей.
Жителей и гостей курортов просят соблюдать меры безопасности, воздержаться от выхода в море, прогулок вдоль берега и парковки автомобилей вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.