На Кубани действует штормовое предупреждение в прибрежных районах

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение — 14 октября в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На малых реках юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы), юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Новороссийск, Туапсинский округ) прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами, усиление ветра до 20 м/с, а также подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше.

Кроме того, на акватории моря от Анапы до Магри сохраняется вероятность образования смерчей.

Жителей и гостей курортов просят соблюдать меры безопасности, воздержаться от выхода в море, прогулок вдоль берега и парковки автомобилей вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Екатерина Голубева