В Сочи спасатели эвакуировали восемь туристов, застрявших из-за подъема реки

В Сочи вертолет МЧС России эвакуировал туристскую группу, оказавшуюся в ловушке из-за резкого подъема воды. Как сообщили в пресс-службе краевого подразделения ведомства, всех восемь человек, включая двоих детей 10 и 13 лет, доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние туристов оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным МЧС, зарегистрированная группа проходила маршрут «ГЛК Газпром — Поляна Пихтовая — Лагерь Холодный — метеостанция Джуга». Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды после продолжительных дождей, и поток отрезал людей от маршрута.

Туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября. После получения сигнала о происшествии спасатели приступили к авиационной разведке и проведению поисково-спасательных мероприятий.

Анна Гречко