В Сочи на поиски восьми туристов, включая двоих детей, вылетел вертолет МЧС

В Сочи вертолет со спасателями МЧС России отправился на поиски группы туристов, оказавшихся отрезанными от маршрута из-за подъема воды в реке Уруштен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным ведомства, зарегистрированная группа из восьми человек, среди которых двое детей 10 и 13 лет, проходила маршрут «ГЛК Газпром — Поляна Пихтовая — Лагерь Холодный — метеостанция Джуга». Во время перехода через реку начался сильный подъем воды после продолжительных дождей, и поток отрезал людей от дальнейшего движения.

Туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября. Спасатели уже приступили к проведению авиационной разведки и поисково-спасательных мероприятий.

Нурий Бзасежев