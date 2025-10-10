Главные новости за 10 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Кубанские аграрии ожидают снижения урожая зерна до 11 млн тонн из-за засухи.

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов госпитализирован и не смог принять участие в судебном заседании по иску Генпрокуратуры о конфискации его имущества, в состав которого входят и объекты в Краснодарском крае.

На курорте «Красная Поляна» в Сочи выпал первый снег сезона на высоте более 2,2 тыс. м. Открытие горнолыжного сезона запланировано на начало декабря.

Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по запуску новых ЖК в сентябре.

Сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали менеджера отдела по управлению закупками аэропорта Краснодар, который требовал 5,7 млн руб. за согласование и подписание договора подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара.

ФНС доказала в суде, что сельхозкомпания «Советская Кубань» (входит в холдинг семьи кубанского предпринимателя Олега Макаревича) использовала незаконные схемы минимизации налогов, по итогам чего недоплатила в бюджет 189 млн руб.

ТАСС: секретный свидетель заявил, что судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов помогал основателю сети отелей «Мартон» Андрею Марченко добиваться решений судов в его пользу

Исследование: средняя скорость движения городского наземного транспорта в Краснодаре составляет 20–24 км/ч, что сопоставимо со скоростью велосипеда или самоката.