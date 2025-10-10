Исследование: городской транспорт в Краснодаре двигается со скоростью велосипеда

Средняя скорость движения городского наземного транспорта в Краснодаре составляет 20-24 км/ч, что сопоставимо со скоростью велосипеда или самоката. Об этом сообщает профильный транспортный журнал «Мобилити», опубликовавший данные своего исследования, которое изучило ситуацию в крупнейших городах России.

Кубанская столица по этому показателю находится в одной группе с Ростовом-на-Дону, Новосибирском, Воронежем, Омском, Красноярском, Челябинском, Нижним Новгородом, Екатеринбургом.

Чуть быстрее (25-26 км/ч) общественный транспорт двигается в Санкт-Петербурге, Волгограде, Уфе, Казани, Перми, Самаре. Быстрее всего – в Москве (33 км/ч).

Средняя скорость движения городского транспорта в крупнейших городах РФ – 20–26 км/ч.

Журнал проводил исследование на основе данных сервиса 2ГИС.

В итоге, приходит к выводу издание, получается, что городской транспорт с учётом всех остановок, пробок и пересадок едет довольно медленно. Его реальная скорость оказывается сопоставимой с самокатами и велосипедами.

Эксперты издания отмечают, что скорость зависит от наличия выделенных для общественного транспорта полос, настроек светофоров, использования «вафельницы» — специальной разметки c жёлтой сеткой, которая позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек. Но самое главное, чтобы оптимизировать работу городского транспорта, нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок.

