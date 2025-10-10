Снег выпал на курорте «Красная Поляна» в Сочи

На курорте «Красная Поляна» в Сочи выпал первый снег сезона на высоте более 2,2 тыс. м. Открытие горнолыжного сезона запланировано на начало декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Первые осадки в горах появились 19 сентября, тогда курорт «Роза Хутор» объявил о завершении летнего сезона в ноябре и старте зимнего — в декабре. В 2024 году снег впервые выпал 17 октября — на неделю позже, чем в 2023-м. Тогда «Красная Поляна» открыла сезон 6 декабря.

Пресс-служба курорта сообщила, что осадки пока не создали устойчивый покров, необходимый для катания. Ночью температура на высоте опускается до -1 градуса, днем не превышает +3 градусов.

Бронирования на январь и февраль остаются на уровне прошлого года. На март ожидается прирост на 5%.

Алина Зорина