ТАСС: экс-судья Момотов получал наличные от Марченко за помощь с приговорами

Секретный свидетель заявил, что судья Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова заявил, что экс-судья помогал основателю сети отелей «Мартон» Андрею Марченко добиваться решений судов в его пользу. При этом, по словам свидетеля, деньги от бизнесмена Момотов получал наличными через свою мать,сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет процесс по изъятию имущества Момотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Свидетель, якобы ранее работавший менеджером одного из отелей «Мартон», давал показания по видеосвязи из Краснодара. При этом его голос был изменен.

«Подробно эти вопросы в моем присутствии не обсуждали. Но я слышал, если Марченко обращался к Момотову, то он говорил, что этот вопрос надо передать или в Москву, или в Прикубанский суд Краснодарского края. И тогда решение будет в пользу Марченко»,— заявил свидетель по связи из СИЗО.

Также он отметил, что на территории отеля «Мартон» в Ростове-на-Дону неоднократно проводились банкеты с участием Момотова, Марченко, других судей и представителей ряда силовых структур. При этом за мероприятия судьи и силовики не платили.

Свидетель подчеркнул, что неоднократно передавал Виктору Момотову наличные суммы от Андрея Марченко через его мать. По его словам, точное назначение этих средств ему было неизвестно.

Генпрокуратура РФ требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Среди активов — сеть отелей «Мартон», в которую входят 40 отелей, принадлежащих Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ушедший в отставку в сентябре, продолжает получать прибыль от одного из отелей сети Marton в Краснодаре.

Анна Гречко