Экс-судью ВС РФ Момотова госпитализировали

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов госпитализирован и не смог принять участие в судебном заседании по иску Генпрокуратуры о конфискации его имущества (речь идет в том числе об объектах в Краснодарском крае). Об этом сообщил адвокат юриста в ходе слушаний в Останкинском суде Москвы, пишет ТАСС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам защитника, его доверитель намерен лично участвовать в рассмотрении дела и просил об отложении заседания. Суд удовлетворил ходатайство и перенес слушания.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество, рыночная стоимость которого, по данным ведомства, превышает 9 млрд руб. В перечень активов входят 95 объектов недвижимости, оформленных на лиц, которых следствие считает приближенными к господину Момотову.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, а в 2013 году был избран секретарем пленума высшей судебной инстанции. В 2019 году он вошел в состав президиума Верховного суда, а с 2016 года возглавлял Совет судей РФ, на новый срок переизбран в 2022 году. 26 сентября текущего года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила его заявление об отставке.

Вячеслав Рыжков