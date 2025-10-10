Кубанские аграрии ожидают снижения урожая зерна до 11 млн тонн из-за засухи

Фермеры Краснодарского края ожидают сбор 11 млн тонн зерновых и зернобобовых по итогам 2025 года, что меньше показателей предыдущего сезона из-за засухи в северных районах региона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя губернатора Андрея Коробку.

По прогнозу, урожай зерновых и зернобобовых культур по итогам сезона 2025 года составит 11 млн тонн, включая пшеницу, кукурузу, ячмень и рис. Снижение урожая связано со сложными погодными условиями в северной части края, где ежегодно производится значительный объем зерна, сообщает агентство со ссылкой на чиновника.

По его словам, этого количества хватит для удовлетворения внутренних нужд региона.

После завершения уборки озимых культур кубанские фермеры собрали 9,3 млн тонн, включая более 7,8 млн тонн пшеницы.

В 2024 году аграрии региона получили 13,8 млн тонн зерна, из которых 10,25 млн тонн составила пшеница. На 2025 год прогнозировалось падение валового сбора основных сельхозкультур на 20% из-за продолжительной засухи.

«Ъ-Кубань» писал, что в северных районах Краснодарского края начнут применять технологии искусственного вызова осадков с ноября из-за серьезного дефицита влаги в почве. Ранее в девяти районах Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительной засухи, что уже негативно сказалось на урожае зерновых и зернобобовых культур.

