Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по запуску новых ЖК

Краснодарский край стал одним из лидеров России по числу новых многоквартирных домов, выведенных на рынок в сентябре 2025 года. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков.

В регионе заявлено 33 новых жилых комплекса. По объему введенной площади (0,54 млн кв. м) Кубань заняла первое место в стране, обойдя Москву. По числу проектов регион уступил только Новосибирской и Московской областям.

В целом по России девелоперы вывели в сентябре 485 новых проектов, что на 27% выше показателя августа и на 5% больше, чем годом ранее. Однако по итогам девяти месяцев текущего года рынок отстает: с января по сентябрь заявлено 3,2 тыс. объектов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за январь—август 2025 года введено почти 1,1 млн кв. м жилья, что на 31% меньше показателя годом ранее.

Анна Гречко