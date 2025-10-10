«Советская Кубань» проиграла спор ФНС о налогах на 189 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций и отказал ООО «СК «Советская Кубань» (входит в ГК «ЮМК», бенефициар — кубанский бизнесмен Олег Макаревич) в отмене доначисления налогов, пеней и штрафов на сумму около 189 млн руб. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка ФНС по Краснодарскому краю охватила период 2016–2018 годов. В результате инспекции обществу доначислили 5,7 млн руб. по ЕСХН, 65,5 млн руб. по НДФЛ, 89,3 млн руб. страховых взносов и другие обязательные платежи. По версии налоговиков, в компании действовала схема выплаты зарплаты «в конвертах», а также манипуляции с кредиторской задолженностью.

Суды трех инстанций признали доказанным умышленное искажение сведений об оплате труда и использовании «серых» схем. По данным ФНС, внутри ГК «ЮМК» действовала система взаимосвязанных сделок и «кругового» движения средств через аффилированный банк холдинга, что обеспечивало искусственное снижение налоговой нагрузки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК "Советская Кубань"» зарегистрировано в станице Старовеличковской Краснодарского края, основная деятельность — выращивание зерновых культур. Учредителями выступают Андрей Симонов (99,71% долей в УК) и Олег Макаревич (0,29%). По итогам 2024 года компания показала прибыль 21,2 млн руб. при выручке 55,7 млн руб.

В 2024 году АС Краснодарского края признал «Советскую Кубань» банкротом. Инициатором выступила ФНС, чьи претензии по обязательным платежам составили 176 млн руб. В апреле 2024-го конкурсный управляющий компании подал заявление о привлечении Олега Макаревича и членов его семьи к субсидиарной ответственности.

В ноябре 2021 года с Макаревича уже взыскивалась субсидиарная ответственность в размере 529 млн руб. по делу о банкротстве «Металлглавснаба».

Анна Гречко